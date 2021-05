Schlepper brachte zehn Flüchtlinge über die Grenze

Die Flüchtlinge, die aus zwei Familien stammen dürften, sind laut Polizeisprecher Fritz Grundnig in gutem gesundheitlichen Zustand. Da sie sofort Asylanträge stellten, wurden sie in ein Erstaufnahmezentrum gebracht. Der Luxenburger, der in Verdacht der bezahlten Schlepperei steht, wurde verhaftet und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.