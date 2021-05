Valleu: Steile Wege in die Abgeschiedenheit

„Tal der Lawinen“

Ausgangspunkt ist die Bushaltestelle Jetzmunt, wo ein schmaler Pfad eine Wiese querend hangaufwärts führt. Nach ein paar hundert Metern tritt man in den Wald und erreicht bald das Marentes Tobel (970 Meter). Das Wasser rauscht an dieser Stelle steil talwärts und der Wanderer folgt dem Wegweiser in Richtung Valleu, einer ehemaligen Dauersiedlung seitlich des Graverser Tobels. Einst lebten in dieser Abgeschiedenheit an die 70 Einwohner, doch seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ist das Gebiet entsiedelt und wird nur noch zur Maisäß-Wirtschaft genutzt. Die Geschichte von Valleu lässt sich weit zurückverfolgen, die urkundliche älteste Erwähnung stammt aus dem Jahr 1380. Der Name Valleu dürfte aus dem Rhätoromanischen stammen und übersetzt so viel wie „Tal der Lawinen“ bedeuten. Der Ausdruck „Leui“ für Lawine ist bis heute im Montafoner Dialekt gebräuchlich. Die Gegend ist geprägt von steilen Hängen und tiefen Tobeln, was das Bewirtschaften zu einer besonderen Herausforderung machte.