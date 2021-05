Land OÖ überwacht Stechmücken wegen Krankheiten

Durch Monitoring unterstützt

Zugleich wird die Prävention durch ein Stechmückenmonitoring unterstützt, wie es die AGES für das Land Oberösterreich 2020 durchgeführt hat. Von Mai bis Oktober wurden 1140 Stechmücken an 11 Fallenstandorten gefangen. Mit 93,9 Prozent hatten die Hausgelsen den weitaus größten Anteil. An invasiven – also durch Klimawandel und Fernverkehr eingeschleppten – Mückenarten wurde die Japanische Buschmücke gefunden. „In keinem einzigen Exemplar wurde das West-Nil-Virus oder sonst ein Krankheitserreger nachgewiesen“, berichtet die AGES gemeinsam mit der Wiener Uni für Veterinärmedizin. Die beiden Institutionen rieten für heuer zu einer Wiederholung, da 2020 ein schwaches Stechmückenjahr war. Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) ist dieser Empfehlung gefolgt.