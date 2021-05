Olympia-Chance von Sargis Martirosjan gestiegen

Sargis Martirosjan bestreitet am Freitag (18 Uhr) in Cali seinen letzten Wettkampf in der Olympia-Qualifikation. Dank veränderter Richtlinien des Weltverbandes haben sich die Chancen des Österreichers auf ein Tokio-Ticket in der 109-kg-Klasse schon davor verbessert. „Nach meinen guten Ergebnissen am Anfang der Olympia-Quali bin zu 99 Prozent dabei“, gab sich der 34-jährige Martirosjan laut einer Aussendung vom Donnerstag optimistisch.