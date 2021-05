Rammstein gibt 2022 Zusatzshow in Klagenfurt

Die deutsche Rockband Rammstein hat zwar vor wenigen Wochen den zweiten Teil ihrer Europatournee auf das kommende Jahr verschieben müssen. Für die heimischen Fans von Sänger Till Lindemann und Co gibt es aber dennoch gute Nachrichten: Es wird neben dem bereits ausverkauften Auftritt im Klagenfurter Wörthersee-Stadion am 25. Mai eine Zusatzshow am Folgetag geben.