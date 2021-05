Das Singen der Chöre kehrt endlich wieder zurück

Tests sind Pflicht

„Ich komme einmal in der Woche in die Geigenstunde, ich bin froh darüber, aber normalerweise spiele ich im Little City Strings-Orchester“, berichtet Leon Eichberger (8). Er hat derzeit noch Einzelunterricht und vermisst das gemeinsame Spielen sehr. Tests sind Pflicht: „Wir erkennen die Nasenbohrertests der Regelschulen an“, so Denkmaier. „Wenn diese nicht vorgelegt werden, testen wir selbst.“