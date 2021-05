Andra Day: Ich war porno- und sexsüchtig

Die Sängerin, die in „The United States Vs. Billie Holiday“ zum ersten Mal vor der Kamera gestanden hatte, erlebte bei den Dreharbeiten einen persönlichen Durchbruch: „In Billies Haut zu stecken hat mir ein ganz neues Verständnis von Sexualität gegeben. Damit habe ich mir vorher immer sehr schwergetan. Ich hatte Probleme in meinem Leben und wollte deswegen durch die Rolle auf keinen Fall sexualisiert werden.“