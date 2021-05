Rauch im Keller: Feuerwehr-Großeinsatz in Klinik

Die Wiener Berufsfeuerwehr und die Berufsrettung sind am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz in der Rudolfstiftung in Wien-Landstraße ausgerückt. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Lukas Schauer handelte es sich um eine Verrauchung im Keller des Krankenhauses in der Juchgasse. Ein Teil des Ambulanzbereiches im Erdgeschoß wurde geräumt. Weil es sich um ein Spital handelt, wurde Schauer zufolge dennoch Alarmstufe zwei ausgerufen und später auf Alarmstufe drei erhöht.