Generalvikar Martin Korpitsch verstorben

ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz: „Martin Korpitsch war für viele Wegbegleiter und Mitarbeiter der Diözese und galt gerade in schwierigen Zeiten als vertrauensvoller Seelsorger. Als gestandener Südburgenländer suchte Martin Korpitsch immer den Ausgleich und war damit ein wichtiger Brückenbauer. Als Generalvikar war Martin Korpitsch auch in Konfliktsituationen gefordert. Gerade in solchen Fällen war auf ihn immer Verlass. Ich danke ihm ganz persönlich für die gute Zusammenarbeit in vielen Jahren“, so Sagartz.