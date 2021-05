China: Tourist von zerstörter Glasbrücke gerettet

Schock für einen Touristen in China: Als der Mann gerade eine etwa 100 Meter hohe Fußgängerbrücke mit Glasboden überquerte, kam starker Wind auf, durch den mehrere Glasplatten aus dem Boden der Brücke gerissen wurden. In Todesangst klammerte sich der Tourist zunächst an das Geländer, ehe er unter Mithilfe von Rettungskräften in Sicherheit kriechen konnte.