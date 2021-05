Jeder Zweite verzichtete wegen Corona auf Urlaub

Reisen weiter eingeschränkt

Heuer ist das Reisen weiterhin spürbar eingeschränkt. Gut die Hälfte der Befragten (51 Prozent) fühlt sich durch Corona in ihrer Urlaubsplanung „in hohem Maße beeinträchtigt“. 44 Prozent planen 2021 dennoch einen Urlaub, 59 Prozent wollen ins Ausland, nur jeder Dritte (34 Prozent) will Ferien in Österreich machen und sieben Prozent wollen zu Hause bleiben.