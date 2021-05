Spittaler (47) bei Radtour am Kopf verletzt

Völlig entgeistert und ohne Erinnerungen an den Unfall nahm ein Landwirt - der mit seinem Traktor unterwegs war - den Mann am Weg liegend wahr. Der 47-Jährige war mit seinem Mountainbike auf einem Feldweg bei Söbriach in Richtung Obervellach zu Sturz gekommen und hatte sich am Kopf verletzt. Der Lanwdwirt verständigte die Rettung und leistete Erste Hilfe.