Imposanter Film über den größten Kärntner Fluss

Drau hat viele Schätze

Die 749 Kilometer lange Drau hat viele Schätze. „Im Bereich der Region Klopeiner See in Südkärnten erstrecken sich mehrere Fischereireviere.“ Bei Völkermarkt wird die Drau durch das Kraftwerk Edling zur zweitgrößten Kärntner Wasserfläche nach dem Wörthersee aufgestaut. „Menschen, die mit und am Fluss leben, werden porträtiert. Auf dem Völkermarkter Stausee verkehrt das Ausflugsschiff MS Magdalena und die Drau ist auch sehr bekannt für die idealen Ruderbedingungen.“