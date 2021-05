35 Tierarten im Park bereit für Besucher

Nach schneereichen und kalten Monaten konnten in der Erlebniswelt Assling die Pforten des Wildparks Ende April öffnen. Die Betreiber hatten durch die Rekordschneemengen vor allem mit dem Ausfräsen der Gehege und Reparaturen an Zäunen und Standecken zu tun. Corona-Einschränkungen gibt es derzeit lediglich in den Innenräumen. Und Eseldame Elisa begrüßt ab sofort Besucher.