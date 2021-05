Zverev stinksauer: „Bin den Deutschen echt egal“

„Oh, mein Gott“

Nein, keine! Die Dame bedankt sich und schließt die Pressekonferenz. Doch der Weltranglistensechste kann es noch immer nicht glauben. „Was, ich habe gerade ein Master gewonnen und es kommt keine Frage auf Deutsch? Oh, mein Gott.“ Zverev will aufstehen, schießt aber dann doch noch zurück: „Sie sehen also, den Deutschen bin ich echt egal“, so der Hamburger stinksauer.