Bahn-Millionen sind jetzt auf Schiene

Die Österreichischen Bundesbahnen investieren alleine im heurigen Jahr 160 Millionen Euro in ihre Infrastruktur in Salzburg. Herzstück dabei ist der Bau des neuen Pumpspeicherkraftwerks im Pinzgauer Stubachtal. Weiters werden Streckenabschnitte ausgebaut, verbessert und Haltestellen modernisiert. „Mit neuen Bahnhöfen, modernen, leistungsfähigen Strecken, Park&Ride-Anlagen sowie durch die Eigenproduktion von grünen Bahnstrom aus umweltfreundlichen Wasserkraft schaffen wir die Basis für einen attraktiven, sicheren und klimaschonenden Bahnverkehr im Bundesland Salzburg“, fasst ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä die anstehenden Investitionen des Unternehmens zusammen. Das Pumpspeicherkraftwerk Tauernmoos ist die Erweiterung der bestehenden Kraftwerksgruppe Stubachtal. Dabei werden der Tauernmoos-See und der Weißsee verbunden und das Gefälle mit einem Höhenunterschied von 220 Metern für das Kraftwerk genützt. Das Projekt wurde schon im vergangenen Jahr gestartet, vor wenigen Tagen wurde bereits mit dem Ausbruch der Kaverne begonnen. Insgesamt verschlingt das Öko-Strom-Kraftwerk in den kommenden vier Jahren 300 Millionen Euro.