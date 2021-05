Linzer Pflasterspektakel findet im Juli statt

Während bekannte Straßenkunstfestivals im deutschsprachigen Raum auch die heurige Ausgabe absagen, macht Linz es möglich: In ausgewählten Innenhöfen und an Plätzen in der Linzer Innenstadt wird heuer an drei Wochenenden im Juli (jeweils Donnerstag bis Samstag) unter Einhaltung von Covid-19 Sicherheitsmaßnahmen internationale Straßenkunst erlebbar.