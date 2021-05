13 Jahre im Amt: Das Aus kam auf leisen Sohlen

13 Jahre sind eine lange Zeit, was waren Ihre größten politischen Erfolge?

LR Zoller-Frischauf: Mehr als 90 Prozent der öffentlichen Aufträge bleiben im Land, Turbo für schnelles Internet und Digitalisierung der Wirtschaft, Breitbandausbau in den Regionen, Kindergeld Plus, höchste Schulstarthilfe aller Länder, neues Polizeigesetz, Bettlerregelung und vieles mehr. Der zentralste Punkt ist aber, dass sich Tirol bei den Wirtschaftsdaten seit 2008 vom hinteren Mittelfeld auf einen Stockerlplatz vorgearbeitet hat.