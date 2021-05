Rapids Didi Kühbauer tobt: „Das ist nicht lustig!“

Es war in der 67. Minute - und die viel diskutierte Szene des Spiels: Röcher behauptet den Ball im Strafraum von Rapid, Barac will die Kugel wegschlagen, trifft aber in der Ausholbewegung Wernitznig am Fuß. Schiedsrichter Jäger zeigt sofort auf den Elfmeterpunkt. WAC-Kapitän Liendl verwertete eiskalt zum 1:1 und leitete damit letztlich die Wende zugunsten der Kärntner ein.