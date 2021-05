Bahnbrücke gesperrt: Umwege über acht Kilometer

Jetzt soll Bundesrat helfen

„Mit den schweren Traktoren und großen Landwirtschaftsmaschinen ist das gefährlich“, so Preineder. Und eine Sanierung scheitert bislang an der Kostenfrage. Breineder will jetzt Druck machen und hat eine Petition im Bundesrat eingebracht, die auch von den Bezirksbauernkammern in Baden und Wiener Neustadt unterstützt wird: „Es muss eine Ersatzlösung her!“