Polizisten sprengten gleich drei illegale Partys

Ein Welser (21) festgenommen

Weiter ging es am Samstag in Engerwitzdorf und in Hörsching, bei beiden Veranstaltungen handelte es sich um illegale Drogenpartys. In Engerwitzdorf rief ein Gast die Polizei, nachdem das Fest eskalierte und in einer Schlägerei gipfelte. Ein Welser (21) wollte sich nicht beruhigen und wurde festgenommen. Und in Hörsching wurden die Beamten zu einer Rave-Party in einem stillgelegten Bunker beordert. Zeugen beobachteten, wie Teenager zu Fuß hinmarschierten. Die Einsatzkräfte wurden von den sechs Jugendlichen (16 bis 20 Jahre) mit lauter Musik empfangen. Außerdem fanden die Beamten Kokain und Ketamin, alle Drogentests waren positiv.