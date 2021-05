Der Frühling in Imst treibt heuer seltsame Knospen

Kunst kann ein Text sein, aber auch ein Textil. Gemacht von Künstlern, aber auch von kunstaffinen Laien. Angesteckt von einer Idee, eine Stadt wohliger und bunter zu machen. So geschah es in Imst, wo am Freitag der Auftakt von „Textile Kunst bewegt“ zelebriert wurde. Initiator Gottfried Mair steckte mehr als 120 kleine, große, junge und alte Imster sowie auch ganze Institutionen mit der Idee an, Bäume, Lichtmasten, Mauern oder Eingänge mit kleinen und großen Kreationen aus Stoff, Wolle oder Garn zu schmücken.