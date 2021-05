Über Stock & Stein: Gehandicapt auf dem Jakobsweg

Mehr als 700 Kilometer, ein 350 Kilo schweres Kunstwerk und sechs Crewmitglieder, die fünf Wochen lang auf dem Jakobsweg unterwegs sein werden: Bei der „Art Mobility Tour“ vereinen sich Kunst und technischer Erfindergeist auf einzigartige Weise. Bruno Walter, der Daniel Düsentrieb unter den Vorarlberger Unternehmern, hat sieben Jahre lang an seinem „LUF Mobil“ getüftelt und dieses mit modernster Batterietechnik ausgerüstet. Das Ergebnis ist spektakulär: Das Gefährt kann große Lasten transportieren, ist auf der Straße zugelassen und geländetauglich - eine Akkuladung reicht immerhin für 75 Kilometer. Nach einem erfolgreichen Härtetest in Australien geht das „LUF Mobil“ nun auf Pilgerreise, mit an Bord ein Werk des Künstlers Marcel Dengel.