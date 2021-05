Die falsche Sicherheit der Antigenschnelltests

Falsche Sicherheit

Dass Zutrittstests die optimale Lösung sind, darf aber angezweifelt werden. Speziell die Antigentests haben ihre Grenzen: Zum einen ist der Anteil falsch positiver Ergebnisse sehr hoch. Und zum anderen warnen Mediziner wie der deutsche Star-Virologe Christian Drosten davor, sich in falscher Sicherheit zu wiegen. Sein Hauptkritikpunkt an den Eintritttests: Antigentests schlagen erst am Tag nach Symptombeginn an, die ersten drei von acht infektiösen Tagen zeigt der Test hingegen ein negatives Ergebnis. „Im Moment kann ich nur sagen, es ist nicht alles so simpel, wie das zum Teil in der Politik auch argumentativ verarbeitet wird, so nach dem Motto: Jetzt kann ja alles öffnen, weil wir haben jetzt Schnelltests“, meinte Drosten in seinem Podcast. Wesentlich besser geeignet seien Antigen-Schnelltest indes für Menschen mit Symptomen. Oder auch für die Anwendung an Schulen, um Cluster herauszufiltern. Und eines bleibt ebenfalls Fakt: Jeder Test ist besser als keiner.