Bär getötet - doch es soll nicht „Arthur“ sein

Die von der „Krone“ aufgedeckte Jagd-Affäre in den Karpaten sorgte in den letzten Tagen für nationale und internationale Schlagzeilen. Jetzt bricht Emanuel von und zu Liechtenstein erstmals sein Schweigen - zumindest schriftlich. „Nachdem ein Bär häufig in Siedlungen vorgedrungen ist, wurde er von den zuständigen rumänischen Behörden als gefährlich eingestuft und zum Abschuss freigegeben. Die Berechtigung zur Jagd habe ich legal von den zuständigen Behörden erworben und ausgeübt.“