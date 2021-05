Teure Rucksäcke für First Responder benötigt

First Responder sind Ersthelfer bei medizinischen Notfällen. Sie werden parallel zum Rettungsdienst alarmiert, wenn in ihrer Nachbarschaft Hilfe gebraucht wird. Oft sind sie die Ersten am Einsatzort. Derzeit gibt es im Burgenland etwa 300 solcher Freiwilligen, die im Jahr rund 3000 Einsätze leisten.