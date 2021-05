Corona-Zahlen in Vorarlberg sinken weiter

Fallzahlen im Rheindelta leicht gesunken

Weiter am meisten Infektionen wurden aus Vorarlbergs größter Stadt Dornbirn gemeldet (215, minus 11), gefolgt von Feldkirch (169, plus 6) und Lustenau (129, minus 12). In der Landeshauptstadt Bregenz gab es 117 Fälle (plus 5). Leicht gesunken waren am Freitag die Fallzahlen in den drei Rheindelta-Gemeinden, wo es seit Mittwoch eine Ausreisetestpflicht gibt. Gesamt wurden 101 Infektionen (minus 4) registriert (Höchst: 60; Gaißau: 26, Fußach: 15).