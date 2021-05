Paris blockiert Bestellung von Biontech-Impfstoff

„Das wäre eine Katastrophe, für die Frankreich verantwortlich wäre“, zitierte die deutsche Tageszeitung „Welt“ einen Diplomaten. Über die Motive der Regierung in Paris wird spekuliert. Offenbar gehe es darum, Produktionskapazitäten für den Biontech-Impfstoff nach Frankreich zu holen und heimische Unternehmen stärker in die Fertigung einzubinden. In zahlreichen anderen EU-Staaten werden bereits Vakzine hergestellt, auf französische Unternehmen ist aber bisher nicht zurückgegriffen worden.