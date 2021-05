Reich werden mit Klasse hat lange Tradition

Die HOHE BRÜCKE ist ein österreichisches Traditionsunternehmen, welches seit vielen Jahren in Österreich und international tätig ist. Auch Online hat man in den vergangenen Jahren das Klassenlotteriekonzept ausgebaut und gezielt digitalisiert. Die Stammkunden der HOHE BRÜCKE starten bereits in Kürze am 17. Mai in die 192. Klassenlotterie und jeder der jetzt noch einsteigt, hat alle Chancen zu gewinnen. Wöchentlich geht es um 1 Million Euro und in Summe warten mehr als 278.000 Gewinne auf die Teilnehmer. Der Haupttreffer in der Höhe von 5 Millionen Euro wird ganz zum Schluss ausgespielt.