Innsbrucker Blaue sehen „Nullbilanz“ bei BM Willi

„Willi in Pension schicken“

Die Vorwürfe an Willi reichen vom nicht umgesetzten Busparkplatz – wo nicht einmal ein Grundsatzbeschluss vorläge – bis zur Demokratiefeindlichkeit („Abwahlantrag Lassenberger“). „Der schlechteste Bürgermeister seit 1945“, sagte Federspiel, der Willi am liebsten ab in die Pension schicken würde und nichts gegen Neuwahlen einzuwenden hätte.