Impfen: Ja oder nein? Das Thema spaltet Österreich

Für die einen ein Segen für unsere Gesundheit, für die anderen ein schädlicher Eingriff in unseren Organismus: die Impfung. Vor allem Eltern beschäftigt das Thema stark, wenn es um die Frage geht, wofür soll ich mein Kind impfen lassen? Durch die Coronapandemie hat die Diskussion noch an Bedeutung zugenommen. In der krone.tv-Reportage „Aufmacher“ - siehe Video oben - sprechen Wissenschaftler, Ärzte und Aktivisten über das Für und Wider.