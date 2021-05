Fast jeder 2. Oberösterreicher fühlt sich einsam

Grundsätzlich gibt es zwei große Gruppen

Generell zeigt sich, dass die Bevölkerung in zwei Gruppen zerfällt. Die einen Landsleute sind mit großer Widerstandskraft gesegnet und haben das Jahr gut überstanden, die anderen litten hingegen sehr, weiß pro mente Präsidentin Monika Czamler: „Als größte psychische Probleme werden vor allem die Einsamkeit, soziale Isolation beziehungsweise fehlende soziale Kontakte genannt. Vereinsamung war schon in den letzten Jahren ein Thema. Corona wirkt wie ein Brandbeschleuniger“. 13 Prozent fühlen sich täglich einsam - siehe auch unsere Grafik.Krise macht auf Dauer viele richtig mürbe Die Dauerkrise drückt vielfach aufs Gemüt. Jeder Zweite hat im Vorjahr vermehrt an Langeweile, Lustlosigkeit, Müdigkeit gelitten, fühlte sich niedergeschlagen, antriebslos, bedrückt und gereizt, sagt Czamler: „Das belastet das psychische Gleichgewicht ungemein.“