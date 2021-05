„Habe immer ein Lächeln für meine Patienten übrig“

Sie halten unser Gesundheitssystem am Laufen: Die gut 8000 Pflegekräfte in Salzburg. Während sie in der Corona-Pandemie plötzlich beklatscht wurden, blieben sie bisher von der Öffentlichkeit wenig beachtet. Der Verein „PflegerIn mit Herz“ holt auch heuer drei von ihnen vor den Vorhang.