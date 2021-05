Auf Höhe Limmersdorfer Straße kam es zur Kollision

Bei dem Crash erlitt die Frau Verletzungen unbestimmten Grades und musste von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden. Der 39-Jährige klagte über Kopfschmerzen und wird selbstständig eine ärztliche Untersuchung in Anspruch nehmen. Beide Alkotests verliefen negativ, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.