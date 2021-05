Der neue Tunnelofen: Das Herz steht in Flammen

RHI Magnesita gilt als der Technologieführer in der Feuerfestindustrie und will es mit der 50 Millionen-Investition in Radenthein auch bleiben. Neben hoher Hitzebeständigkeit zeichnet sich der Tunnelofen durch seine Leistungsdauer aus. Er wird bis zu den ersten Wartungen rund 30 Jahre ununterbrochen bei 1800 Grad in Betrieb bleiben und außerdem energieeffizienter arbeiten.