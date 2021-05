Gastronomie: Rund um Millstätter See tut sich was

Das wird die Gäste der beliebten Feuerinsel freuen: Das Kap wird zum Ganzjahresbetrieb. Chefin Michaela Pacher verspricht: „Unser Ziel ist es, Ganzjahresarbeitsplätze zu sichern. Bisher war das nicht der Fall, da wir ja in den Monaten November, Jänner und Februar geschlossen hatten.“ Auch ein Zubau sei in Umsetzung: „So haben wir auch im Innenbereich des Lokals mehr Platz für unsere Gäste. Und der Zubau stellt auch eine Verbindung zur Toilette her. Ebenfalls neu wird ein kleiner Laden mit Geschenken sowie Köstlichkeiten aus der Küche sein“, freut sich die Gastronomin.