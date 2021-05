IS-Schockfotos gezeigt: Le Pen freigesprochen

Wegen auf ihrer Twitter-Seite verbreiteter Gräuelfotos der Terrormiliz Islamischer Staat stand die französische Rechtspopulistin Marin Le Pen vor Gericht. Die Verbreitung von Bildern mit Gewaltdarstellungen, die die Menschenwürde verletzen, ist nämlich in Frankreich eine Straftat. Doch das Gericht in Nanterre sah keine kriminelle Tat, sondern lediglich einen „Beitrag zur öffentlichen Debatte“. Die Postings hätten einen „informativen Zweck“ gehabt, hieß es am Dienstag im Urteil.