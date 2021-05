Grazer U-Bahn-Pläne: Chance auf Bundesgeld lebt

Nach der Präsentation der Grazer U-Bahn-Pläne wollten alle wissen, was Gewessler dazu sagt - der Bund soll ja ein Drittel der Kosten übernehmen. Was sie sagte, klang eher ablehnend: Ihr Fokus liege „auf dem Ausbau bestehender Systeme, der sich rasch umsetzen lässt“, also auf Straßenbahn und S-Bahn.