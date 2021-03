In 60 Jahren kostet Grazer U-Bahn 7,1 Milliarden €

Nutzen

Graz ist die am schnellsten wachsende Stadt Österreichs. Laut Prognosen wird die Bevölkerung bis 2030 um fast 50.000 Menschen anwachsen. Schon jetzt ersticken Bewohner vieler Bezirke aber an einer Verkehrslawine - an die 100.000 Menschen pendeln täglich in die Murmetropole ein. Eine Besserung ist nicht in Sicht: Trotz Bim-Ausbaus wird man laut Studie das bereits für 2021 anvisierte Ziel von einem Modalsplit von 24 Prozent (Wege der Grazer Bevölkerung mit den Öffis) nämlich auch im Jahr 2030 nicht erreichen.