Urteil: Saisonkarten sind gänzlich zu erstatten

Falls der Käufer in der nachfolgenden Saison 2020/21 einen Bonus für die verkürzte Saison 2019/20 erhalten haben sollte, sei dieser Bonus vom Rückerstattungsbetrag abzuziehen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Das Gericht führte demnach aus, dass der Grund für das Ausbleiben der Leistung nicht der Sphäre der Vertragspartner zuzurechnen ist. Daher erlösche für den Zeitraum der Schließung auch die Zahlungspflicht der Skigäste, erklärte der VKI am Dienstag in einer Aussendung.