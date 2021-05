Mark Wahlberg trägt jetzt Wampe statt Sixpack

„Will alles essen, was in Sichtweite ist“

Zwar hätten die Macher des Films ihn angehalten, gesund zuzunehmen, doch daran denke er gar nicht, lachte Wahlberg im Talk mit Jimmy Kimmel. Er habe einfach Lust, „alles zu essen, was in Sichtweite ist“, so der Hollywoodstar. Immerhin habe er sich für seinen Body jahrelang an eine strikte Diät gehalten, also müsse er es ausnutzen, dass er einmal so richtig schlemmen dürfe. „Ich will in Bäckereien gehen, ich will Pancakes! Ich will alles essen, was ich in die Finger bekomme.“