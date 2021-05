Feuerwehrtaucher entdeckten Revolver im Wörthersee

Beim Revolver handelt es sich um einen amerikanischen Smith & Wesson .38 Special. „Die Waffe war geladen und steckte in einem Holster, als der Feuerwehrtaucher sie in etwa zehn Meter Tiefe und 15 Meter von der Anlegestelle der Wörthersee-Schifffahrt entfernt im Schlamm entdeckte“, so ein Polizist zur „Krone“.