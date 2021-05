Chinesische Rakete stürzt auf die Erde zurück

Grund sei das Design von „Langer Marsch 5B“. Die Rakete lasse sich nach dem Start nicht mehr so steuern, um an einem vorbestimmten Punkt ins Meer zu fallen, heißt es. „Wir wissen nicht, wo“ (sie abstürzen wird, Anm.), sagte am Dienstag der Astrophysiker Jonathan McDowell vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts.