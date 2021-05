Toter Serie-A-Star im Hotelzimmer: Arzt verurteilt

Astori war damals in seinem Hotelzimmer in Udine tot aufgefunden worden. Einem Obduktionsbericht zufolge starb er im Alter von 31 Jahren an einem Herzstillstand. Der Arzt wurde wegen fahrlässiger Tötung verurteilt, wie die Nachrichtenagenturen ANSA und Adnkronos am Montag schrieben.