Rechnungshof soll Frauenhaus-Vergabe prüfen

Zwei dicke Ordner bekam der FPÖ-Landtagsklub ausgehändigt, als er Akteneinsicht forderte. Eigentlich wollten die Freiheitlichen nachvollziehen, warum der Zuschlag an die Bietergemeinschaft der Vereine „VIELE“ und „Jugend am Werk“ ging. Doch was sie bekamen, waren mehrheitlich geschwärzte Seiten. Insgesamt 1060 teils gänzlich schwarze Blätter hat die Frauensprecherin Karin Berger gezählt. „Ich finde es befremdlich, wenn eine Partei mit Transparenz wirbt und dann sowas aushändigt“, verweist Berger auf die zuständige Landesrätin Andrea Klambauer (Neos).