French Open: 1000 Zuschauer pro Platz erlaubt

Auf den Rängen jedes Courts in Roland Garros dürfen 35 Prozent der Sitzplätze besetzt sein, erklärte Sportminister Jean-Michel Blanquer am Sonntag dem Fernsehsender France 3. Mit 9. Juni, wenn die Viertelfinali beginnen, wird auf 65 Prozent, maximal 5.000 Fans, erhöht. Das Turnier beginnt am 30. Mai.