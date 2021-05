Kärntens Jäger haben jetzt ihre eigene App

Jagd- und Schonzeiten, jagbare Tierarten, Kontakt zu Schießstätten und sogar ein Wissensquiz – all das und mehr können Jäger jetzt in der Kärntner JagdApp nachlesen. „Einfach, praktisch und bei Fragen schnell aufrufbar – genau so eine Plattform wollen wir den Jägern bieten, vor allem den jüngeren“, sagt Johanna Egger, Pressereferentin der Kärntner Jägerschaft.