Oscarpreisträgerin Olympia Dukakis gestorben

Spät für Leinwand entdeckt

Dukakis wurde am 20. Juni 1931 in Lowell im US-Bundesstaat Massachusetts als Tochter griechischer Einwanderer geboren. Zunächst machte die Darstellerin am Theater Karriere, ins Filmgeschäft stieg sie erst später ein. Ihr Durchbruch kam 1988 mit dem Film „Mondsüchtig“. Danach spielte sie verschiedene Rollen in Filmen wie „Magnolien aus Stahl“ (1989), Woody Allens „Geliebte Aphrodite“ (1995) oder „Kuck mal, wer da spricht!“ (1989), zusammen mit John Travolta und Kirstie Alley. Für ihre TV-Rollen wurde Dukakis mehrfach für den Emmy nominiert.