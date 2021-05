Regionalzug entgleiste kurz vor Bregenzer Bahnhof

Eine ordentliche Schrecksekunde erlebten am Freitagabend zehn Fahrgäste eines ÖBB-Regionalzuges. Kurz vor dem Bahnhof Bregenz sprang der vordere Zugteil aus den Schienen und entgleiste. Ob der Unfall mit den Gleisbauarbeiten, die in diesem Bereich seit längerer Zeit stattfinden in Zusammenhang steht, sollen ÖBB-interne Untersuchungen zeigen.