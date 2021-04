Lewis Hamilton unterstützt Social-Media-Boykott!

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton will seine Accounts in den sozialen Netzwerken mit Millionen Fans am Renn-Wochenende in Portugal womöglich ruhen lassen. Er werde voraussichtlich dem von englischen Fußball-Klubs angestoßenen Boykott folgen, um so ein Zeichen gegen Rassismus und Hass im Netz zu setzen, sagte der Mercedes-Pilot am Donnerstag in Portimao. „Rassismus ist immer noch ein Problem. Die Social-Media-Plattformen müssen mehr dagegen tun“, erklärte der WM-Spitzenreiter.